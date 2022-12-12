Ягр о 1-м матче в сезоне: «На тренировке «Кладно» было 12 человек. Была угроза дисквалификации, поэтому я пошел на это»
Яромир Ягр рассказал, почему сыграл против «Либереца» (3:7).
Это был его первый матч в сезоне. Нападающий «Кладно» набрал 2 (0+2) очка.
Ягр сообщил, что принял участие в матче, так как несколько игроков «Кладно» выбыли из-за болезни.
«Мой старт был абсолютно не запланирован. В пятницу на тренировке нас было 10 человек, в субботу – 12, была угроза дисквалификации, потому что «Либерец» не хотел переносить наш матч.
Я не хотел, чтобы все так закончилось, поэтому пошел на это», – сказал 50-летний нападающий.
«Кладно» идет на последнем месте в чешской Экстралиге.
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