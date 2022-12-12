Ягр о 1-м матче в сезоне: «На тренировке «Кладно» было 12 человек. Была угроза дисквалификации, поэтому я пошел на это»

рассказал, почему сыграл против «Либереца» (3:7).

Это был его первый матч в сезоне. Нападающий набрал 2 (0+2) очка.

Ягр сообщил, что принял участие в матче, так как несколько игроков «Кладно» выбыли из-за болезни.

«Мой старт был абсолютно не запланирован. В пятницу на тренировке нас было 10 человек, в субботу – 12, была угроза дисквалификации, потому что не хотел переносить наш матч.

Я не хотел, чтобы все так закончилось, поэтому пошел на это», – сказал 50-летний нападающий.

«Кладно» идет на последнем месте в чешской Экстралиге.