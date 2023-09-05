Нечас о 71 очке в прошлом сезоне НХЛ: «Хороший прорыв после года, разочаровавшего всех. Я готов стать еще лучше»

Теги Каролина НХЛ Мартин Нечас Хоккей

Форвард «Каролины» Мартин Нечас высказался о своем рекорде по очкам в НХЛ.

В прошлом регулярном чемпионате 24-летний чех переписал все личные рекорды результативности, набрав 71 (28+43) очко в 82 матчах. 

В сезоне-2021/22 у него было 40 (14+26) очков в 78 играх. Летом 2022 года он подписал с «Харрикейнс» контракт на 2 года с кэпхитом 3 миллиона долларов. В следующем году он может стать ограниченно свободным агентом. 

«Это был хороший прорыв после года, разочаровавшего всех. Я был рад доказать всем, что могу играть лучше, чем в том сезоне.

Я отлично поработал прошлым летом. Сейчас межсезонье тоже прошло отлично. Я готов сделать новый шаг вперед и стать еще лучше. Хочу стать лидером команды в плей-офф. 

Что касается контрактного сезона, то сейчас, возможно, я впервые задумался об этом. Я стал старше, опытнее и не особо об этом думаю. Что будет – то будет», – сказал Нечас

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий