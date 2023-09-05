Нечас о 71 очке в прошлом сезоне НХЛ: «Хороший прорыв после года, разочаровавшего всех. Я готов стать еще лучше»

Форвард «Каролины» Мартин Нечас высказался о своем рекорде по очкам в НХЛ.

В прошлом регулярном чемпионате 24-летний чех переписал все личные рекорды результативности, набрав 71 (28+43) очко в 82 матчах.

В сезоне-2021/22 у него было 40 (14+26) очков в 78 играх. Летом 2022 года он подписал с «Харрикейнс» контракт на 2 года с кэпхитом 3 миллиона долларов. В следующем году он может стать ограниченно свободным агентом.

«Это был хороший прорыв после года, разочаровавшего всех. Я был рад доказать всем, что могу играть лучше, чем в том сезоне.

Я отлично поработал прошлым летом. Сейчас межсезонье тоже прошло отлично. Я готов сделать новый шаг вперед и стать еще лучше. Хочу стать лидером команды в плей-офф.

Что касается контрактного сезона, то сейчас, возможно, я впервые задумался об этом. Я стал старше, опытнее и не особо об этом думаю. Что будет – то будет», – сказал .