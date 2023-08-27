Генменеджер «Амура»: «Мы ищем усиление во всех линиях. Рынок сейчас довольно пустой, но надеемся произвести еще несколько подписаний»

Генменеджер «Амура» сообщил, что клуб хочет усилиться во всех линиях.

«Мы ищем усиление во всех линиях. Насколько всем известно, рынок сейчас довольно пустой.

Но мы надеемся произвести еще несколько подписаний – и до старта чемпионата, и в ходе чемпионата.

Все позиции рассматриваем для возможного усиления. И вратарская не исключение, и оборона, и атака», – сообщил Вадим Покотило.