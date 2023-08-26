Подъяпольский о переходе в «Ладу»: «Десять дней назад Ротенберг сообщил, что будет обмен. Куда именно – на тот момент было непонятно»

Теги Лада СКА КХЛ Роман Ротенберг Владислав Подъяпольский Хоккей

Владислав Подъяпольский высказался об обмене из СКА в «Ладу».

– Вы сказали, что ждали обмена десять дней. Что случилось десять дней назад?

– Десять дней назад состоялся разговор с Романом Борисовичем [Ротенбергом]. Он сообщил, что будет обмен. Куда именно – на тот момент было непонятно.

Тогда я улетел в Питер и занимался отдельно от команды. Не сидел на месте, слава Богу. Была возможность тренироваться.

– С кем тренировались?

– С другими ребятами из СКА, которые тоже ждали обмена.

– Впервые о вашем уходе из СКА в «Ладу» заговорили через неделю после открытия трансферного окна. Как на эту информацию реагировали?

– Да там много слухов было в прессе. Зачем на них реагировать? Я не обращал внимания.

У меня есть агент, который в случае чего донесет достоверную информацию. Разговора с клубом о возможном обмене у меня не было.

– Слухи в итоге совпали с реальностью. Значит ли это, что еще в мае были основания для обмена?

– Не знаю, все возможно, – сказал вратарь.

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3 комментария

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Михаил Опякин
Сочи или Лада, из СКА только туда
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Александр Трофимов
Почему не понятно Сочи или Лада это фармы СКА.
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Egorsav
Ответ Михаил Опякин
Сочи или Лада, из СКА только туда
Спартак, Витязь
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