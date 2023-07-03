Ягр, Гретцки, Чех и Болт стали амбассадорами компании, выпускающей коллекционные предметы, посвященные спорту. Они представили банкноту с Уэйном

Яромир Ягр, Уэйн Гретцки и Петр Чех будут сотрудничать с компанией Top Legends.

Они стали амбассадорами компании, которая будет специализироваться на продаже коллекционных предметов, связанных с легендами спорта. Первым товаром компании стала банкнота с изображением бывшего нападающего «Эдмонтона» .

Ягр, Чех и Гретцки представили проект в Лас-Вегасе. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли показал банкноту, изготовленную чешской Государственной типографией ценных вещей.

«Наши фанаты любят хоккей. Так что не удивительно, что [для первой банкноты] выбрали именно Гретцки», – отметил Ягр.

«Он позвонил мне и сказал, что у него появилась отличная идея. Мы дружим с тех пор, когда ему было 18. Удивительно, что он до сих пор играет. Не думаю, что это когда-нибудь закончится», – с улыбкой сказал Гретцки.

«Не все являются легендами, но с нами здесь две настоящие легенды. Они мировые звезды», – сказал бывший вратарь футбольных «Челси» и «Арсенала» Чех.

Всего Top Legends напечатают семь банкнот, посвященных великим хоккеистам. Компания не ограничится этим видом спорта: следующий товар будет посвящен восьмикратному олимпийскому чемпиону и рекордсмену в беге на 100 и 200 метров . «Для меня честь быть частью этого проекта», – сказал ямаец.