Ягр, Гретцки, Чех и Болт стали амбассадорами компании, выпускающей коллекционные предметы, посвященные спорту. Они представили банкноту с Уэйном
Яромир Ягр, Уэйн Гретцки и Петр Чех будут сотрудничать с компанией Top Legends.
Они стали амбассадорами компании, которая будет специализироваться на продаже коллекционных предметов, связанных с легендами спорта. Первым товаром компании стала банкнота с изображением бывшего нападающего «Эдмонтона» Гретцки.
Ягр, Чех и Гретцки представили проект в Лас-Вегасе. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли показал банкноту, изготовленную чешской Государственной типографией ценных вещей.
«Наши фанаты любят хоккей. Так что не удивительно, что [для первой банкноты] выбрали именно Гретцки», – отметил Ягр.
«Он позвонил мне и сказал, что у него появилась отличная идея. Мы дружим с тех пор, когда ему было 18. Удивительно, что он до сих пор играет. Не думаю, что это когда-нибудь закончится», – с улыбкой сказал Гретцки.
«Не все являются легендами, но с нами здесь две настоящие легенды. Они мировые звезды», – сказал бывший вратарь футбольных «Челси» и «Арсенала» Чех.
Всего Top Legends напечатают семь банкнот, посвященных великим хоккеистам. Компания не ограничится этим видом спорта: следующий товар будет посвящен восьмикратному олимпийскому чемпиону и рекордсмену в беге на 100 и 200 метров Усэйну Болту. «Для меня честь быть частью этого проекта», – сказал ямаец.
Вот к примеру, вчера смотрел фильм "По соображениям совести". Где показана история одного парнишки из США во время войны. Кстати, реально классный фильм. Увековечили подвиг.
Чем наши спортсмены, космонавты, ученые хуже? Ничем. Надо просто научиться это делать и подсвечивать реальных героев, которые своим примером покажут молодежи какой дорогой следует идти.