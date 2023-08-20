Приобретение Ивана Барбашева – в списке лучших обменов в истории «Вегаса».

Журналист The Hockey Writers Эрик Крукшенк составил топ-5 обменов в истории «Голден Найтс».

Первое место в рейтинге занял обмен с «Оттавой» в 2019 году, в результате которого «Вегас» получил форварда . Тогда состав клуба также пополнил Тобиас Линдберг, взамен «Сенаторс» получили защитника Эрика Бреннстрема, нападающего Оскара Линдберга и выбор во 2-м раунде драфта-2020.

Вторым стало приобретение нападающего у «Флориды» во время драфта расширения в 2017 году в обмен на выбор в 4-м раунде драфта-2018.

Третье место занял обмен с «Анахаймом» во время драфта расширения в 2017-м, в результате которого «Вегас» получил защитника .

На четвертой позиции – обмен с «Вашингтоном» (2019 год). Тогда «Вегас» выменял форварда у «Кэпиталс», отдав взамен выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2021.

Пятое место в рейтинге занял обмен с «Сент-Луисом» в 2023 году, в результате которого «Голден Найтс» получили форварда . Взамен в «Блюз» перешел нападающий Зак Дин.

Напомним, «Голден Найтс» выиграли Кубок Стэнли в своем 6-м сезоне в НХЛ. «Вегас» обыграл «Флориду» в финальной серии плей-офф-2023 (4-1, 9:3 в пятом матче).