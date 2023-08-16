Кирилл Фастовский: «У «Сибири» есть свои снайперы для первого-второго звена. Пока никого не ждем»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ МХЛ Сибирские Снайперы Спорт-Экспресс Хоккей

Кирилл Фастовский заявил, что у «Сибири» есть снайперы для первого-второго звена.

– Немировски говорил, что селекция «Сибири» завершена на 95 процентов. На какие позиции вы ждете игроков?

– Вы хотите знать, кто втиснется в оставшиеся 5 процентов? Не знаю, посмотрим. Пока никого не ждем.

– Болельщики чуть ли не хором говорят, что нужен снайпер в первые два звена.

– У нас есть свои снайперы для первого-второго звена.

– «Сибирские Снайперы»?

– Сибирские в том числе, – сказал генеральный директор «Сибири» Фастовский.

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