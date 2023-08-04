Игорь Ожиганов: «Кубок Гагарина – самая большая вершина в КХЛ, любой хочет добиться этого. Очень хочется испытать эти эмоции»

Игорь Ожиганов отметил, что хочет выиграть Кубок Гагарина.

– У вас удивительная карьера. Объективно, вы являетесь одним из самых статусных защитников в истории , провели в этой лиге свыше 600 матчей, неоднократно добирались до ключевых стадий плей-офф, дважды играли в финале Кубка Гагарина, но чемпионства до сих пор не завоевали. Похожая ситуация со сборной России, где 11 лет назад был финал МЧМ. Последний титул в карьере был взят еще в «Красной Армии». Отсутствие значимой командной победы давит?

– Так и есть. Конечно, это давит. Понятно, что когда ты играешь в хороших командах и зарабатываешь деньги, это классно.

– самая большая вершина в КХЛ, которая только может быть. Любой хоккеист хочет добиться такой победы. И, конечно, мне очень хочется испытать эти эмоции, – сказал защитник « » .