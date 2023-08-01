Потайчук о Кубке Первого канала: «Он с советских времен проводится, надо продолжать. Турнир важен для игроков и болельщиков»

Теги Евротур Сборная России по хоккею Андрей Потайчук Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ календарь Хоккей

Андрей Потайчук высказался о важности проведения Кубка Первого канала.

В этом году в календаре Фонбет Чемпионата КХЛ запланирован только один перерыв на матчи сборных – с 8 по 18 декабря.  

«С одной стороны, Евротур мешал календарю КХЛ, потому что были частые паузы в чемпионате. Позитивный момент: наши ребята играли на международном уровне, получали большой опыт, а внутри своей команды можно было выдохнуть, подготовиться к матчам в КХЛ и убрать шероховатости. Как можно компенсировать Евротур?

С советских времен проводится Кубок Первого канала по хоккею, и сейчас надо продолжать это делать. Он важен и для игроков, и для болельщиков. Это наш традиционный турнир. Казахстан, Беларусь можно приглашать.

Наша сборная должна собираться. Надо как-то развиваться, двигаться, уровень хоккея повышать», – сказал бывший тренер СКА и «Спартака». 

В 2022 году сборные России и Беларуси были отстранены от турниров под эгидой ИИХФ. 

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