Потайчук о Кубке Первого канала: «Он с советских времен проводится, надо продолжать. Турнир важен для игроков и болельщиков»

Андрей Потайчук высказался о важности проведения Кубка Первого канала.

В этом году в календаре Фонбет Чемпионата КХЛ запланирован только один перерыв на матчи сборных – с 8 по 18 декабря.

«С одной стороны, Евротур мешал календарю КХЛ, потому что были частые паузы в чемпионате. Позитивный момент: наши ребята играли на международном уровне, получали большой опыт, а внутри своей команды можно было выдохнуть, подготовиться к матчам в КХЛ и убрать шероховатости. Как можно компенсировать ?

С советских времен проводится канала по хоккею, и сейчас надо продолжать это делать. Он важен и для игроков, и для болельщиков. Это наш традиционный турнир. Казахстан, Беларусь можно приглашать.

Наша сборная должна собираться. Надо как-то развиваться, двигаться, уровень хоккея повышать», – сказал бывший тренер СКА и «Спартака».

В 2022 году сборные России и Беларуси были отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.