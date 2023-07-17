Якупов о Крюгере в «Эдмонтоне»: «Хороший тренер, очень хороший психолог. В те годы я этого не понимал. Думал, что диалог тренера и игрока идет, когда тебе «пихают»

Наиль Якупов ответил на вопрос о тренере Ральфе Крюгере.

Первый номер драфта НХЛ-2012 играл за «Эдмонтон» с сезона-2012/13 до сезона-2015/16. Крюгер тренировал команду в сезоне-2012/13.

– Лучше других вас понимал Ральф Крюгер. При этом наставнике вы сразу засверкали в «Эдмонтоне»?

– Да. Много времени с тех пор прошло, но я все помню. И потом мы общались. Действительно, он хороший тренер.

Но здесь дело не в нем конкретно, а в его отношении к игрокам – у Ральфа всегда был теплый, хороший контакт с ребятами. На расстоянии, конечно, все в меру.

И команда билась за тренера, играла за него, переживала, слушала. Когда у тренера нет контакта с коллективом – это тяжело. У Крюгера был контакт, причем со всеми.

А с молодыми у него были индивидуальные беседы, старался корректировать ряд моментов, порой даже про хоккей не говорил, а на сторонние темы.

Очень хороший психолог был. В те годы я еще этого не понимал, не относился к этому серьезно.

Думал, что диалог между тренером и игроком идет, когда тебе «пихают». В «Эдмонтоне» было по-другому, – сказал перешедший в «Нефтехимик» Наиль Якупов.