Агент о будущем Кэйна: «Патрик вернется в строй в ноябре-декабре. Нужно дождаться этого момента»

Теги возможные переходы Рейнджерс НХЛ Патрик Кэйн Пэт Бриссон Хоккей

Агент Патрика Кэйна высказался о будущем 34-летнего форварда.

Игрок находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Чикаго» и «Рейнджерс».

В начале июня стало известно, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» перенес операцию на бедре и выбыл на 4-6 месяцев.

«Сейчас, в июле, можно предсказывать что угодно, но Патрик вернется в строй в ноябре-декабре.

Нужно дождаться этого момента и посмотреть, каков будет интерес команд, как он будет себя чувствовать, прежде чем принимать решение о краткосрочном или долгосрочном контракте. А пока не хочу заниматься спекуляциями», – сказал Пэт Бриссон.

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