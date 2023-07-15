Агент о будущем Кэйна: «Патрик вернется в строй в ноябре-декабре. Нужно дождаться этого момента»

Агент Патрика Кэйна высказался о будущем 34-летнего форварда.

Игрок находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Чикаго» и « ».

В начале июня стало известно, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» перенес операцию на бедре и выбыл на 4-6 месяцев.

«Сейчас, в июле, можно предсказывать что угодно, но вернется в строй в ноябре-декабре.

Нужно дождаться этого момента и посмотреть, каков будет интерес команд, как он будет себя чувствовать, прежде чем принимать решение о краткосрочном или долгосрочном контракте. А пока не хочу заниматься спекуляциями», – сказал Пэт Бриссон.