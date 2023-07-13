Кэйн, вероятно, не подпишет контракт до начала сезона. Агент заявил: «Не думаю, что слишком много команд откажутся от него»
Патрик Кэйн может не подписать контракт с новым клубом до начала сезона НХЛ.
34-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободно агента. В прошлом сезоне он выступал за «Чикаго» и «Рейнджерс».
В начале июня стало известно, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» перенес операцию на бедре и выбыл на 4-6 месяцев.
«Нет никакой спешки. Чувствую себя комфортно. Я очень спокоен.
Нужно убедиться, что Патрик готов на сто процентов и чувствует себя отлично. После этого мы можем принять решение о том, в какую команду он перейдет.
Мы сами будем выбирать команду, в которую хотим перейти. Не думаю, что слишком много команд от него откажутся», – сказал агент хоккеиста Пэт Бриссон.
Контракт на год в контендере или же долгосрочный и обеспечить себя пенсией.
Если подпишется на год, то на 2-3 млн может перейти практически в любой клуб, так как даже в начале сезона, будут игроки, кто по вылетает с травмами и освободит место в платежке.
Другое если он хочет контракт лет на 5-6, тогда его смогут подписать дай бог 5-6 клубов, потому как он миллионов 6 будет просить в таком случае.
Зачем? Это РФА должен подписаться до 1 декабря, или не сыграет в этом сезоне, а неограниченно свободный агент должен подписаться до окончания дедлайна, иначе в плей-офф не сможет сыграть. Так что у Кейна времени до конца февраля, правда, не думаю, что он так сильно затянет)