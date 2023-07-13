Кэйн, вероятно, не подпишет контракт до начала сезона. Агент заявил: «Не думаю, что слишком много команд откажутся от него»

Патрик Кэйн может не подписать контракт с новым клубом до начала сезона НХЛ.

34-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободно агента. В прошлом сезоне он выступал за « » и « ».

В начале июня стало известно, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» перенес операцию на бедре и выбыл на 4-6 месяцев.

«Нет никакой спешки. Чувствую себя комфортно. Я очень спокоен.

Нужно убедиться, что Патрик готов на сто процентов и чувствует себя отлично. После этого мы можем принять решение о том, в какую команду он перейдет.

Мы сами будем выбирать команду, в которую хотим перейти. Не думаю, что слишком много команд от него откажутся», – сказал агент хоккеиста Пэт Бриссон.