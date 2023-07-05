Патрик Кэйн планирует определиться с клубом ближе к началу сезона. Его реабилитация идет с опережением графика

Патрик Кэйн планирует определиться с клубом, когда восстановится после операции.

Реабилитация 34-летнего форварда идет с опережением графика, как сообщает Sportsnet.

Американец находится в статусе неограниченно свободного агента, но намерен принять решение о месте продолжения карьеры ближе к началу сезона, когда приблизится к полной готовности.

В начале июня стало известно, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе « » перенес операцию на бедре и выбыл на 4-6 месяцев.

За карьеру в НХЛ Кэйн провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) очков. В Кубке Стэнли – 143 игры и 138 (53+85) баллов.

По условиям прошлого контракта средняя зарплата игрока составляла 10,5 млн долларов.