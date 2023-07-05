Патрик Кэйн планирует определиться с клубом ближе к началу сезона. Его реабилитация идет с опережением графика
Патрик Кэйн планирует определиться с клубом, когда восстановится после операции.
Реабилитация 34-летнего форварда идет с опережением графика, как сообщает Sportsnet.
Американец находится в статусе неограниченно свободного агента, но намерен принять решение о месте продолжения карьеры ближе к началу сезона, когда приблизится к полной готовности.
В начале июня стало известно, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» перенес операцию на бедре и выбыл на 4-6 месяцев.
За карьеру в НХЛ Кэйн провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) очков. В Кубке Стэнли – 143 игры и 138 (53+85) баллов.
По условиям прошлого контракта средняя зарплата игрока составляла 10,5 млн долларов.
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