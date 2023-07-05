Патрик Кэйн планирует определиться с клубом ближе к началу сезона. Его реабилитация идет с опережением графика

Теги возможные переходы травмы Рейнджерс Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн планирует определиться с клубом, когда восстановится после операции.

Реабилитация 34-летнего форварда идет с опережением графика, как сообщает Sportsnet.

Американец находится в статусе неограниченно свободного агента, но намерен принять решение о месте продолжения карьеры ближе к началу сезона, когда приблизится к полной готовности. 

В начале июня стало известно, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» перенес операцию на бедре и выбыл на 4-6 месяцев. 

За карьеру в НХЛ Кэйн провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) очков. В Кубке Стэнли – 143 игры и 138 (53+85) баллов.  

По условиям прошлого контракта средняя зарплата игрока составляла 10,5 млн долларов.

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5 комментариев

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Art Ebosh
Ответ Монгольские спецслужбы
Это какая по счету операция на бедре? Что он там еще будет выбирать? Кому он нужен, покалеченный и депрессивный алкан?
В Монголии делают лоботомию? Будет если квота, то запишитесь.
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alex_tankist_nagibator_2010_super
С опережением графика это как? Это ближе к 4 месяцам, чем к 6? Или он за 3 месяца поправится?
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Ko Vi
наверняка уже с кем-то есть договоренность под ПО, а подобные заявления для "телезрителей"
+1
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АРХАТ
Лакомый кусочек, с учётом травмы поуменьшит финансовые аппетиты.
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