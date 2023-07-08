Кожевников за включение клуба из Индии в КХЛ: «Рекомендую им сделать ставку на российскую школу, на наших игроков и тренеров. Могу назвать Светлова и Белова»

Теги Валерий Белов КХЛ Сергей Светлов Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников приветствует возможное включение клуба из Индии в КХЛ.

– Как относитесь к разговорам о том, что КХЛ может пополнить клуб из Индии?

– Нормально. Ребята, посмотрите по сторонам – вокруг нас пытаются опустить железный занавес. В такой ситуации нужно искать союзников везде – в хоккее, в науке, в политике.

Мы начали с Китая, с «Куньлуня», и это был правильный шаг. Индия – еще одна огромная страна, которая может стать нашим союзником как минимум в спорте. Индийцы – монстры в хоккее на траве, эта игра в их менталитете, собирает десятки тысяч зрителей за матч. Значит, хоккей на льду как минимум не будет вызывать у них отторжение, есть перспектива. А посещаемость уровня Омска или Питера – гарантирована!

Другое дело, что мы должны учить этих соседей хоккею, правильно развивать их клубы. 

– Что этому проекту порекомендуете?

– Извлечь уроки из первого сезона «Куньлуня». Сделать ставку на российскую школу, на наших игроков и тренеров, которые всегда открыты и готовы передать свой опыт местным специалистам.

Вообще фигура тренера крайне важна. В идеале это должен быть человек с базовой советской школой, который имеет опыт запуска клуба с нуля. Навскидку могу назвать Светлова и Белова.

Светлов в свое время стартовал в КХЛ с «Адмиралом» и «Ладой», а Белов имеет опыт работы с национальной сборной, с ведущими клубами КХЛ. Эти специалисты наголову выше североамериканских временщиков, которые два-три года назад сумели очаровать китайских товарищей.

От тренера в современном хоккее зависит почти все, тем более в таких специфических проектах. Надеюсь, наши союзники больше не будут делать ошибок. А мы должны им в этом помочь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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5 комментариев

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Bartez1986
Кожеву спросили про хоккей в Индии, но он и сюда сумел приплести Хартли
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ZaharPetrovicUralez
Еще один мертворожденный прожект за наши деньги
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surloff
А генеральным спонсором КиБ. Кожевникова назначить амбассадором.

В Индии сейчас сидит свой Кожевников и рассуждает и том что надо позвать российский клуб в хоккей на траве, они ж все равно с клюшкой бегают.

Кстати, Роману Р. предложение!!! А вы сыграйте СКА с их клубом в хоккей на траве. 3*3 была же...
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Nikolay_exp
Кажэва опять пиарит Светлова, видимо пьют вместе.
И это Майк Кинэн что-ли временщик? Ухахвахазвхаха, рассмешил кажэва, Кинэн это один из знаменитейших хоккейных тренеров в мире, ты по сравнению с ним никто и звать тебя никак
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Док163
Хоть зарубеж съездят , отдохнут!
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