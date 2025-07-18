«Флорида» заключила с защитником Бьорнфутом и форвардом Скугом годичные двусторонние контракты

«Флорида» продлила контракты с двумя хоккеистами.

Новые соглашения заключили 26-летний нападающий Вилмер Скуг и 24-летний защитник Тобиас Бьорнфут .

В обоих случаях договоры рассчитаны на год и имеют двусторонний характер.

По данным PuckPedia, Бьорнфут получит 775 000 долларов.