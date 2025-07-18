«Флорида» заключила с защитником Бьорнфутом и форвардом Скугом годичные двусторонние контракты
«Флорида» продлила контракты с двумя хоккеистами.
Новые соглашения заключили 26-летний нападающий Вилмер Скуг и 24-летний защитник Тобиас Бьорнфут.
В обоих случаях договоры рассчитаны на год и имеют двусторонний характер.
По данным PuckPedia, Бьорнфут получит 775 000 долларов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
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