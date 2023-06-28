«Нью-Джерси» обменял вратаря Блэквуда в «Сан-Хосе» на выбор в 6-м раунде драфта

Теги переходы Нью-Джерси Сан-Хосе драфт НХЛ Маккензи Блэквуд Хоккей

«Нью-Джерси» обменял вратаря Маккензи Блэквуда в «Сан-Хосе» на выбор в 6-м раунде драфта.

26-летний голкипер 1 июля может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. 

В минувшем сезоне НХЛ он провел за «Девилс» 22 матча, в которых отражал 89,3% бросков при коэффициенте надежности 3,20. 

Всего в лиге у него 152 матча. Со статистикой можно ознакомиться здесь

По контракту с истекающим сроком действия средняя зарплата Блэквуда составляла 2,8 миллиона долларов. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий