Дэниэлсон назвал Кросби своим образцом: «Вероятно, он такой для многих детей моего возраста, наблюдавших за Олимпиадой-2010»

Нэйт Дэниэлсон считает Сидни Кросби своим образцом для подражания.

– Кто для вас является образцом для подражания в НХЛ?

– Моим образцом для подражания в детстве был .

Будучи канадским ребенком и наблюдая за Олимпийскими играми в Ванкувере, он, вероятно, является образцом для подражания для многих детей моего возраста.

– За кем из игроков нравится наблюдать сейчас?

– Есть пара парней, за которыми мне нравится наблюдать и играть примерно так же. Это и , два мастеровитых центрфорварда.

Оба хорошо катаются, ответственны в обороне, а также очень мастеровиты в нападении.

Мне нравится за ними наблюдать и брать какие-то вещи из их игры, – сказал нападающий Нэйт Дэниэлсон, который может быть выбран в первом раунде драфта .