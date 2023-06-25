Дэниэлсон назвал Кросби своим образцом: «Вероятно, он такой для многих детей моего возраста, наблюдавших за Олимпиадой-2010»
Нэйт Дэниэлсон считает Сидни Кросби своим образцом для подражания.
– Кто для вас является образцом для подражания в НХЛ?
– Моим образцом для подражания в детстве был Сидни Кросби.
Будучи канадским ребенком и наблюдая за Олимпийскими играми в Ванкувере, он, вероятно, является образцом для подражания для многих детей моего возраста.
– За кем из игроков нравится наблюдать сейчас?
– Есть пара парней, за которыми мне нравится наблюдать и играть примерно так же. Это Дилан Козенс и Ник Сузуки, два мастеровитых центрфорварда.
Оба хорошо катаются, ответственны в обороне, а также очень мастеровиты в нападении.
Мне нравится за ними наблюдать и брать какие-то вещи из их игры, – сказал нападающий Нэйт Дэниэлсон, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ.
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