Генменеджер «Сент-Луиса» о россиянах на драфте: «Я бы не боялся их брать. Если игрок не в топ-15 и через 3 года может влиять на игру – это очень быстро»

Теги Авангард Локомотив СКА Сент-Луис Даг Армстронг НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Михаил Гуляев Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Генменеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг сказал, что не боится выбирать россиян на драфте.

У «Блюз» есть три выбора в первом раунде драфта НХЛ-2023 – 10-й, 25-й и 29-й. 

«Я бы не боялся брать россиян. Их нужно ждать несколько лет? Честно говоря, если игрок не входит в топ-15 и через три года может оказывать влияние на игру, то это очень быстро», – сказал Даг Армстронг. 

Одним из фаворитов драфта считается форвард Матвей Мичков (СКА, контракт до 2026 года). 

Претендентами на попадание в первый раунд называются еще три россиянина – защитники Дмитрий Симашев («Локомотив», контракт до 2025 года), Михаил ГуляевАвангард», контракт до 2025 года) и форвард Даниил Бут («Локомотив», контракт до 2025 года). 

3 комментария

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Michael 1994
Даг мог бы сказать по-другому : "Сейчас любого СА возьми и он будет показывать свой уровень только через 3 года"
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Helge
так он будет брать или нет?
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Serge Vendino
Ответ Michael 1994
Даг мог бы сказать по-другому : "Сейчас любого СА возьми и он будет показывать свой уровень только через 3 года"
Ну почти любого. Первые несколько пиков драфта обычно способны сразу выдерживать уровень НХЛ
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