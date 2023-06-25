Генменеджер «Сент-Луиса» о россиянах на драфте: «Я бы не боялся их брать. Если игрок не в топ-15 и через 3 года может влиять на игру – это очень быстро»
Генменеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг сказал, что не боится выбирать россиян на драфте.
У «Блюз» есть три выбора в первом раунде драфта НХЛ-2023 – 10-й, 25-й и 29-й.
«Я бы не боялся брать россиян. Их нужно ждать несколько лет? Честно говоря, если игрок не входит в топ-15 и через три года может оказывать влияние на игру, то это очень быстро», – сказал Даг Армстронг.
Одним из фаворитов драфта считается форвард Матвей Мичков (СКА, контракт до 2026 года).
Претендентами на попадание в первый раунд называются еще три россиянина – защитники Дмитрий Симашев («Локомотив», контракт до 2025 года), Михаил Гуляев («Авангард», контракт до 2025 года) и форвард Даниил Бут («Локомотив», контракт до 2025 года).
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