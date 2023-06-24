Рассмотрение иска администрации Магнитогорска к «Металлургу» на 52,3 млн рублей отложено на 5 июля

Разбирательство по иску администрации Магнитогорска к «Металлургу» отложено на 5 июля.

Арбитражный суд Челябинской области отложил рассмотрение иска комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска к клубу Фонбет Чемпионата КХЛ.

Комитет требует взыскать с »Металлурга» «неосновательное обогащение за пользование земельным участком за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года» в размере 52,3 млн рублей.

Точный адрес в определении суда не сообщается. На проспекте Ленина, который фигурирует в иске, находится «Арена-Металлург».