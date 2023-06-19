В Москве у 17-летнего хоккеиста нашли кокаин и нарколабораторию. Оперативники решили осмотреть квартиру, хотя причиной вызова была травма отчима игрока

На хоккеиста завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

В Москве у 17-летнего хоккеиста, который находится под подпиской о невыезде, нашли кокаин и нарколабораторию.

Это произошло, когда в его квартиру вызвали наряд полиции, когда его отчим упал и повредил бедро. В процессе осмотра квартиры оперативники нашли запрещенные вещества.

8 мая в квартиру, в которой проживал парень вместе с отчимом, кто-то вызвал полицию.

В разговоре сообщили, что там произошла драка и даже кто-то ранен. По вызову прибыли оперативники, но информация из заявления не подтвердилась.

Выяснилось, что отчим хоккеиста споткнулся и упал на строительный инструмент. Серьезных травм мужчина не получил и в госпитализации не нуждался.

Но оперативники решили осмотреть и другие комнаты квартиры.

И в одной из них обнаружили нарколабораторию: электронные весы, оборудование для выращивания растений и множество пакетов с различным содержимым.

Парень объяснил, что купил это в интернет-магазине для дальнейшей продажи. Оборудование и вещества изъяли о отправили на экспертизу. Вскоре она подтвердила, что это были наркотики.