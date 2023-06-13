Скаут НХЛ: «Фантилли легко мог бы стать 1-м номером на другом драфте. С каждым годом он становился лучше в том, в чем ему нужно было стать лучше. Это напоминает мне о Кросби»

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ драфт НХЛ Адам Фантилли Хоккей

Скаут НХЛ сравнил Адама Фантилли с Сидни Кросби.

17-летний Коннор Бедард считается главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ-2023, а 18-летний Фантилли называется кандидатом на звание 2-го номера.

«Адам – игрок, который с каждым годом становился лучше в том, в чем ему нужно было стать лучше. Это напоминает мне о таких выдающихся профессионалах, как Сидни Кросби.

Я помню, кто-то сказал, что Сид выиграл не так уж много вбрасываний, а на следующий год он стал лучшим игроком на вбрасываниях.

Адам – один из таких конкурентоспособных игроков, у которых есть все инструменты для совершенствования в каждой области, в которой ему нужно стать лучше.

Он легко мог бы стать 1-м общим выбором в любой другой год на другом драфте, в этом нет сомнений», – сказал представитель Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий