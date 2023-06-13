Скаут НХЛ: «Фантилли легко мог бы стать 1-м номером на другом драфте. С каждым годом он становился лучше в том, в чем ему нужно было стать лучше. Это напоминает мне о Кросби»

Скаут НХЛ сравнил Адама Фантилли с Сидни Кросби.

17-летний Коннор Бедард считается главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ-2023, а 18-летний Фантилли называется кандидатом на звание 2-го номера.

«Адам – игрок, который с каждым годом становился лучше в том, в чем ему нужно было стать лучше. Это напоминает мне о таких выдающихся профессионалах, как .

Я помню, кто-то сказал, что Сид выиграл не так уж много вбрасываний, а на следующий год он стал лучшим игроком на вбрасываниях.

– один из таких конкурентоспособных игроков, у которых есть все инструменты для совершенствования в каждой области, в которой ему нужно стать лучше.

Он легко мог бы стать 1-м общим выбором в любой другой год на другом драфте, в этом нет сомнений», – сказал представитель Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори.