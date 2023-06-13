Айкел о встрече с Баркли: «Не думаю, что на планете есть кто-то, кто не знает о нем. Он потрясающий. Здорово, что он следит за хоккеем»

Теги Кубок Стэнли НБА Чарльз Баркли НХЛ Вегас Джек Айкел Хоккей

Джек Айкел рассказал о встрече с Чарльзом Баркли.

Бывший баскетболист клубов НБА посетил четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом» (1-3).

Баркли отметил, что Айкел не узнал его: «Думаю, Джек понятия не имел, кто я такой. Он посмотрел на меня, будто: «Кто ты, черт возьми, такой?»

«Конечно, я знаю, кто такой Чарльз Баркли. Я не думаю, что на планете есть кто-то, кто этого не знает. Его постоянно показывают по телевизору, и у него отличный характер, я его большой поклонник.

Я думаю, это было немного неудачное стечение обстоятельств. Я думаю, это было вырвано из контекста. Я с кем-то разговаривал, и он подошел и представился. Мы быстро поздоровались. И он сказал: «Я не хочу вас прерывать». И как бы просто продолжил идти дальше. И на этом все закончилось.

Так что, возможно, это просто было воспринято немного неправильно. Но он потрясающий. Здорово, что он следит за хоккеем», – сказал нападающий «Вегаса».

Баркли о любви к хоккею: «Игроки хотят выиграть Кубок Стэнли. Их не волнует распределение нагрузкой, они не пытаются собрать суперкоманды»

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3 комментария

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Антон
Поздно. Партия кукл вуду уже заказана на Ямайке.
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Костя Кот
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lavandil
ну в комментариях под предыдущей новостью уже определили, что ты не знаешь этого баскетбольного ноунейма)
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