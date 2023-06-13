Верхэге о 5-м матче с «Вегасом»: «Они у руля. Нам нужно играть свободнее, не боясь совершать ошибки»

Картер Верхэге высказался в преддверии 5-й игры финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Голден Найтс» ведут в финальной серии с «Флоридой» со счетом 3-1.

«Мы немного повеселимся. Нет никаких причин быть напряженными. Они находятся у руля.

Мы просто проведем один матч, попытаемся выиграть один матч. Мы уже выигрывали.

Нужно играть немного свободнее, не боясь совершать ошибки», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.