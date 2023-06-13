Верхэге о 5-м матче с «Вегасом»: «Они у руля. Нам нужно играть свободнее, не боясь совершать ошибки»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге высказался в преддверии 5-й игры финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Голден Найтс» ведут в финальной серии с «Флоридой» со счетом 3-1.

«Мы немного повеселимся. Нет никаких причин быть напряженными. Они находятся у руля.

Мы просто проведем один матч, попытаемся выиграть один матч. Мы уже выигрывали.

Нужно играть немного свободнее, не боясь совершать ошибки», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.

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5 комментариев

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hockeydad
Ткачак с травмой, Монтур и Гудаш тоже. Это последний матч сезона.
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adimsonekat
Вот не надо больше ошибок, Картер, хватит. Именно из-за них, вы и на грани вылета.
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BomBerman
А я ещё жду речь после седьмого, победного матча от Ткачука, со словами - никто в нас не верил, но мы сделали это!
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Siriusblack
Ярко начинал плей офф сейчас что то подсник
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Костя Кот
не понятно за счет чего кошкам возраждаться, во всех аспектах хуже, от физики до психологии, от обороны до атаки, от хилла до бобровского
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