«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с Бюстедтом на 3 года

Теги переходы Сан-Хосе НХЛ молодежная сборная Швеции Линчепинг Филип Бюстедт Хоккей

Нападающий Филип Бюстедт подписал контракт новичка с «Сан-Хосе».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. По данным CapFriendly, кэпхит составит 950 тысяч долларов в год.

В минувшем сезоне 19-летний Бюстедт играл за шведский «Линчепинг».

Он провел 45 игр в регулярном чемпионате и набрал 20 (7+13) баллов. 

В составе сборной Швеции нападающий играл на МЧМ-2023. В 7 играх турнира он отметился 10 (4+6) баллами.

«Сан-Хосе» выбрал Бюстедта на драфте НХЛ-2022 под 27-м общим номером.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий