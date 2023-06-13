«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с Бюстедтом на 3 года

Нападающий Филип Бюстедт подписал контракт новичка с «Сан-Хосе».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. По данным CapFriendly, кэпхит составит 950 тысяч долларов в год.

В минувшем сезоне 19-летний Бюстедт играл за шведский «Линчепинг».

Он провел 45 игр в регулярном чемпионате и набрал 20 (7+13) баллов.

В составе сборной Швеции нападающий играл на МЧМ-2023. В 7 играх турнира он отметился 10 (4+6) баллами.

«Сан-Хосе» выбрал Бюстедта на драфте НХЛ-2022 под 27-м общим номером.