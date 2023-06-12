Набоков о вратаре «Вегаса» Хилле: «С Эдином было легко – мы тренировали работу ног и рук. Он всегда был рад прийти на каток и поработать»
Евгений Набоков высказался об игре вратаря «Вегаса» Эдина Хилла.
Хилл ранее выступал за «Сан-Хосе».
«Для меня это парень, с которым было легко работать. Он всегда был рад прийти на каток и поработать.
Он большой парень, но может играть глубже [в воротах], чем большинство голкиперов.
С точки зрения меня как вратаря, задача состоит в том, чтобы убедиться, что он крепко стоит в воротах, потому что, будучи крупным парнем, который все время перемещается, могут возникнуть некоторые дыры.
Поэтому мы постоянно тренировали работу ног. И мы много работали над руками – держи руки впереди и реагируй. Он был восприимчив. С ним было хорошо работать.
Я абсолютно рад за него. Когда произошла сделка между «Сан-Хосе» и «Вегасом» по его обмену, мы немного переписывались.
Это союз вратарей, да? Всегда желаешь удачи и всегда желаешь, чтобы он смог добиться успеха.
К сожалению, у него это получилось не с нами, но куда бы он ни отправился, надеешься, что все будет хорошо.
У Эдина не было большого опыта в качестве вратаря номер один, так что за ним интересно наблюдать», – сказал директор «Сан-Хосе» по вратарям Евгений Набоков.
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