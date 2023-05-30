Верхэге об игре Бобровского в плей-офф: «Он на другой планете. Он был невероятен, он как кирпичная стена»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в плей-офф-2023.

«Он на другой планете. Он так хорошо играл на протяжении всего плей-офф.

Кажется, что всякий раз, когда нам нужен важный сэйв, он на месте.

Он меняет всю игру для нас, и он был невероятен. Он как кирпичная стена», – приводит слова нападающего «Флориды» Верхэге The Associated Press. 

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3 комментария

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Сергей Бакин
Боб круто стоит этот плейофф!!
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gv4rdiolap
Наши киперы всегда были впереди планеты всей, Боб тому доказательство!
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adimsonekat
Сплюньте! Бобу удачи и победы.
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