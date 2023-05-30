Верхэге об игре Бобровского в плей-офф: «Он на другой планете. Он был невероятен, он как кирпичная стена»

Картер Верхэге оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в плей-офф-2023.

«Он на другой планете. Он так хорошо играл на протяжении всего плей-офф.

Кажется, что всякий раз, когда нам нужен важный сэйв, он на месте.

Он меняет всю игру для нас, и он был невероятен. Он как кирпичная стена», – приводит слова нападающего «Флориды» Верхэге The Associated Press.

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