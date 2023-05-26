Финал Кубка Стэнли начнется 31 мая или 3 июня

НХЛ опубликовала 2 варианта расписания финальной серии Кубка Стэнли.

Она начнется либо 31 мая, либо 3 июня. Преимущество своей площадки будет у чемпиона Запада.

Первый вариант предусмотрен, если финал Западной конференции между «Вегасом» и «Далласом» (3-1) завершится в 5 матчах.

В таком случае первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Голден Найтс» и «Флоридой» состоится 31 мая. Следующие матчи – 3, 5, 8 и, если потребуется, 10, 13 и 16 июня.

По московскому времени все игры будут начинаться в 03:00 – 1, 4, 6, 9 и, если потребуется, 11, 14 и 17 июня.

Второй вариант предусмотрен, если финал Западной конференции продлится до 6 или 7 матчей.

В этом случае первый матч финала состоится 3 июня. Следующие матчи – 5, 8, 10 и, если потребуется, 13, 16 и 19 июня.

По московскому времени все игры будут начинаться в 03:00 – 4, 6, 9, 11 и, если потребуется, 14, 17 и 20 июня.