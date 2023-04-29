Войнов принял участие в раскатке перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Защитник «Ак Барса» пропустил 6-й матч серии

Теги Ак Барс ЦСКА травмы Вячеслав Войнов КХЛ Хоккей

Вячеслав Войнов принял участие в раскатке перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

Защитник «Ак Барса» пропустил шестой матч серии из-за повреждения. 

В текущем плей-офф на счету 33-летнего игрока 9 (0+9) очков в 20 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 22:12. 

В четвертом матче серии он провел на льду 11 минут, в пятом – 07:19. 

Седьмой матч финала начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию

9 комментариев

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RVC
Уверен, что Билл не поменяет победный состав и оставит Хенкеля. Он гораздо надёжнее в обороне
+5
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+5
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Tina
Хенкеля конечно же надо оставить, он себя отлично проявил в прошлой игре, хотя и был у него большой перерыв, Войнов на запас.
+4
0
+4
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srs
А ведь Умарк в серии СЮ против Авангарда за 6 игр сделал 1+11... говорят, что выступавший тогда за ястребов Войнов был его лучшим помощником
+3
0
+3
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sergey _81
Не нужен Войнов АК барсу сегодня, ну совсем не нужен....
+1
0
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Booligan
Шансы ЦСКА выросли
+1
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За Валенсию с 1999
Обладатель премии "лучший калифорнийский семьянин" опять в деле. Трепещи ЦСКА, надает вам всем лещей
+1
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amur.
Это "НА УДАЧУ" ... как в прошлой игре)))
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Bulat89
Лучше не надо его в состав...
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Tina
Ответ RVC
Уверен, что Билл не поменяет победный состав и оставит Хенкеля. Он гораздо надёжнее в обороне
Согласна
0
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