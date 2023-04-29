Войнов принял участие в раскатке перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Защитник «Ак Барса» пропустил 6-й матч серии

Вячеслав Войнов принял участие в раскатке перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

Защитник « » пропустил шестой матч серии из-за повреждения.

В текущем плей-офф на счету 33-летнего игрока 9 (0+9) очков в 20 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 22:12.

В четвертом матче серии он провел на льду 11 минут, в пятом – 07:19.

Седьмой матч финала начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.