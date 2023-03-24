Бурмистров покинет «Металлург» (Metaratings)
Нападающий Александр Бурмистров покинет «Металлург».
Как сообщает Metaratings, стороны решили не продлевать сотрудничество.
Срок соглашения игрока рассчитан до 30 апреля.
Бурмистров пополнил состав клуба 23 декабря, перейдя из «Ак Барса».
В минувшем регулярном чемпионате он набрал 5 (2+3) очков в 42 играх. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.
Да и воробей его знал.Вот всё и сошлось, увы
печально.
Непонятно....