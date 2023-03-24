Бурмистров покинет «Металлург» (Metaratings)

Теги Металлург Мг возможные переходы КХЛ Александр Бурмистров Хоккей

Нападающий Александр Бурмистров покинет «Металлург».

Как сообщает Metaratings, стороны решили не продлевать сотрудничество.

Срок соглашения игрока рассчитан до 30 апреля.

Бурмистров пополнил состав клуба 23 декабря, перейдя из «Ак Барса». 

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 5 (2+3) очков в 42 играх. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

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14 комментариев

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mihany12
Перекати поле…
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Ыжык
В связи с лимитом и спецоперацией и этот найдет работу. Причем не за малые деньги.
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n. lex
Ответ ЧакЧак
в Трактор
Что злой такой?
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genowayy
Какой-нибудь Спартак подберёт
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antistar-Z
Жаль, так и не раскрылся. А ведь временами, какие голы забивал за Атланту/Виннипег…
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Серый
Как бы наши гении его обратно не подписали.
+3
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Олег
Я вспомнил они с Яковлевым дружки.
Да и воробей его знал.Вот всё и сошлось, увы
печально.
+1
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gribovodoved
Назад в Ак Барс?)))
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makarr24
13 шайб за сезон забивал 12 лет назад.. Мда...
0
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Xell
Он нулевой. Тупой менеджмент.
+8
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Дима Миронов
центр дефецитная позиция найдет ещё команду
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Олег
Зачем вообще его взяли.
Непонятно....
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ЧакЧак
в Трактор
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Фёдор Кузнецов
Так и не понял зачем подписали
+13
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