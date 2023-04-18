Макар может вернуться в состав «Колорадо» в 1-м матче серии с «Сиэтлом»
Кэйл Макар может вернуться в состав «Колорадо» в 1-м матче серии с «Сиэтлом».
Защитник сказал, что готов сыграть в завтрашнем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Кракена».
Тренер «Эвеланш» Джаред Беднар не стал однозначно утверждать, что 24-летний игрок выйдет на лед во вторник.
Он заявил, что не будет сообщать никакой информации по составу.
Макар из-за различных травм пропустил 22 матча в регулярном чемпионате, в том числе 7 заключительных.
На счету действующего обладателя «Конн Смайт Трофи» 66 (17+49) очков в 60 играх при полезности «+16» и среднем времени 26:22.
Всё припомнить.