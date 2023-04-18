Макар может вернуться в состав «Колорадо» в 1-м матче серии с «Сиэтлом»

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Сиэтл Джаред Беднар Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар может вернуться в состав «Колорадо» в 1-м матче серии с «Сиэтлом».

Защитник сказал, что готов сыграть в завтрашнем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Кракена». 

Тренер «Эвеланш» Джаред Беднар не стал однозначно утверждать, что 24-летний игрок выйдет на лед во вторник.

Он заявил, что не будет сообщать никакой информации по составу. 

Макар из-за различных травм пропустил 22 матча в регулярном чемпионате, в том числе 7 заключительных.

На счету действующего обладателя «Конн Смайт Трофи» 66 (17+49) очков в 60 играх при полезности «+16» и среднем времени 26:22. 

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13 комментариев

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Dimetrio81
Ответ Deathspell Omega
Грюбауэр может о себе и напомнить "Колорадам".... Всё припомнить.
Так он сам ушёл. Колорадо то при чём? Захотел бабла большого. А Колорадо не Эдмонтон, всем миллионы выписывать
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VladosParovoz
Отличная новость!
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Антон Якимцев
Ответ Misson
В прошлом сезоне и Кадри и Бураковски играли хорошо и сильно помогли в завоевании КС. Они давали необходимую для успеха в плей-офф глубину. Я прекрасно помню проблемы Колорадо в предыдущих плей-офф - они вылетали всегда именно из-за отсутствия глубины в нижних звеньях. У них была супер тройка - Мак-Ланди-Мико, а дальше пустота. Родригес (в большей степени) и Комфер (в меньшей степени) все равно не восполняют в полной мере необходимое качество во втором звене. Вот увидите, в плей-офф с действительно сильными и ровными командами (такими как Вегас, например) - это всплывет. Поэтому я уверен, что Колорадо дойдет до финала Запада, но уже нет такой уверенности, что они выйдут в большой финал. Как раз из-за ослабления глубины с уходом Кадри, Бураковски и Донского.
Я немного о другом, что Кадри полезен в определённом моменте своей карьеры... Ну в плане с жирным контрактом здесь и сейчас от него такой помощи не будет. Колорадо скорее не хватит Лэндескога и Макара (если травма даст о себе знать), чем Донского с Бурым, при том составе, что сейчас есть. В сравнении с прошлым сезоном у Avs одно усиление, которое может попробовать перекрыть потери - это Георгиев.
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Misson
Ответ Антон Якимцев
От Кадри польза есть только в последний год контракта, а Бураковски это вообще чудо-юдо, у Avs уже есть Родригес, хватит.
В прошлом сезоне и Кадри и Бураковски играли хорошо и сильно помогли в завоевании КС. Они давали необходимую для успеха в плей-офф глубину. Я прекрасно помню проблемы Колорадо в предыдущих плей-офф - они вылетали всегда именно из-за отсутствия глубины в нижних звеньях. У них была супер тройка - Мак-Ланди-Мико, а дальше пустота. Родригес (в большей степени) и Комфер (в меньшей степени) все равно не восполняют в полной мере необходимое качество во втором звене. Вот увидите, в плей-офф с действительно сильными и ровными командами (такими как Вегас, например) - это всплывет. Поэтому я уверен, что Колорадо дойдет до финала Запада, но уже нет такой уверенности, что они выйдут в большой финал. Как раз из-за ослабления глубины с уходом Кадри, Бураковски и Донского.
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Deathspell Omega
Грюбауэр может о себе и напомнить "Колорадам"....
Всё припомнить.
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Антон Якимцев
Ответ АРХАТ
Надеюсь "лавины" не сольют дебютантам, как в 2003 Миньке.
Как страшный сон помню ту серию и где её смотрел, Эндрю Брюнетт. Последний матч Руа...
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Misson
Ответ АРХАТ
Надеюсь "лавины" не сольют дебютантам, как в 2003 Миньке.
В первом раунде точно не сольют. Колорадо сейчас набрали ход, а Маккиннон и Рантанен просто в зверской форме.
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Misson
Можно ведь и не форсировать возвращение Кэйла к первой игре. Не думаю, что Сиэтл такой непроходимый соперник для Маккиннона и Рантанена. Макар нужен здоровый к следующим раундам.
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Михаил Шаповалов
Ответ Deathspell Omega
Грюбауэр может о себе и напомнить "Колорадам".... Всё припомнить.
Если выйдет, это скорее поможет Колорадо. Он ведь почти весь сезон пропустил)
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Misson
Ответ Dimetrio81
Так он сам ушёл. Колорадо то при чём? Захотел бабла большого. А Колорадо не Эдмонтон, всем миллионы выписывать
Но Кадри и Бураковски сейчас бы очень пригодились. Но они тоже хотели хорошие и долгосрочные контракты.
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