Кэйл Макар может вернуться в состав «Колорадо» в 1-м матче серии с «Сиэтлом».

Защитник сказал, что готов сыграть в завтрашнем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Кракена».

Тренер «Эвеланш» не стал однозначно утверждать, что 24-летний игрок выйдет на лед во вторник.

Он заявил, что не будет сообщать никакой информации по составу.

из-за различных травм пропустил 22 матча в регулярном чемпионате, в том числе 7 заключительных.

На счету действующего обладателя «Конн Смайт Трофи» 66 (17+49) очков в 60 играх при полезности «+16» и среднем времени 26:22.