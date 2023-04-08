Защитник «Колорадо» Макар выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела

24-летний канадец не сыграл против «Сан-Хосе» (6:2) в регулярном чемпионате , пропустив 2-й матч подряд.

В 60 матчах сезона действующий обладатель «Норрис Трофи» и «Конн Смайт Трофи» набрал 66 (17+49) очков при полезности «+16» и среднем времени на льду 26:22.

Ранее он пропустил 4 игры в январе из-за травмы верхней части тела и еще 9 игр в феврале и марте из-за сотрясения мозга.

«Мы будем оценивать его состояние каждый день. Мы хотим, чтобы он сначала почувствовал себя хорошо, а потом начал играть. Будем ждать, поэтому пока у меня нет графика», – объяснил ситуацию главный тренер «Эвеланш» .

36-летний форвард тоже выбыл с травмой нижней части тела, пока срок его возвращения неизвестен. Беднар сказал, что его травма не связана с последствиями операции на бедре, из-за восстановления после которой нападающий провел только 11 матчей в этом сезоне.

При этом оба игрока сейчас находятся в расположении команды.

Сейчас клуб также вынужден обходиться без вратаря Павла Францоуза, защитника Джоша Мэнсона (у обоих – травмы нижней части тела), форвардов Арттури Лехконена (перелом пальца) и Габриэля Ландескуга, еще не игравшего в этом сезоне из-за операции на колене.