Ротенберг о стычке в конце игры с ЦСКА: «Любые методы хороши. Не будем сетовать на околохоккейные вещи. Судьи разберутся – они профессионалы»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Андрей Педан Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о потасовке хоккеистов СКА и ЦСКА.

СКА уступил ЦСКА (3:7, 2-3 в серии) в пятом матче финала Западной конференции.

За секунду до завершения встречи защитник СКА Андрей Педан толкнул Владислава Провольнева в спину, в результате чего на льду произошел конфликт между хоккеистами.

– Какое у вас отношение к потасовке «все на всех» после финальной сирены?

– Это же не первая такая потасовка. Она уже была во втором матче в Питере. Все хотят победить – это эмоции, хоккей.

Вы видите, что все ребята хотят победить – это хорошо. Схватка – все бьются, хотят выиграть. Здесь любые методы хороши.

Мы никогда не будем сетовать на какие-то околохоккейные вещи. Судьи разберутся – они профессионалы. Мы тоже сделаем свои выводы и пойдем вперед, – сказал главный тренер СКА.

Из-за толчка Педана в спину Провольневу между игроками СКА и ЦСКА возникла стычка за секунду до конца матча

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