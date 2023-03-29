Плющев о том, что у «Вашингтона» проблемы, потому что все играют на Овечкина: «Нет, конечно же. Он делает свое дело, другие игроки – свое»

высказался о выступлении в нынешнем сезоне.

В 68 играх сезона на счету форварда « » 72 (42+30) балла. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории (822 шайбы). Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

– У Овечкина был очень тяжелый сезон. В первую очередь это связано с потерей близкого для него человека. Это наверняка наложилось на него. Это произошло не за один день. Болезнь, видимо, давно была. Он знал об этом.

Но Овечкин достойно принял эти обстоятельства. А всю эту статистику, кто кого обогнал – я не люблю. Игрок должен играть, а не обгонять. И в этой игре Овечкин выглядит достаточно достойно.

– Что нужно сделать «Вашингтону», чтобы без проблем выйти в плей-офф в следующем сезоне?

– Люди, которые находятся в клубе, могут принять необходимые меры. Они всегда это и делают. У клуба очень сильная аналитика.

– Есть мнение, что проблемы у команды из-за того, что все играют на Овечкина. Вы согласны с этим?

– Нет, конечно же. Совершенно не в этом проблема. Он просто делает свое дело. Другие игроки делают свое дело, но, к сожалению, не у всех это так хорошо получается. Команда проведет нужную работу и в следующем сезоне будет все нормально, – считает заслуженный тренер России.