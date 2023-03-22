Тамбиев об оптимизме при 1-3 с «Ак Барсом»: «Подождите два дня и увидите. Ребята в «Адмирале» знают, как играть»

ответил, есть ли у него оптимизм перед пятым матчем с « ».

« » проиграл казанской команде (1:2 ОТ) в четвертом матче и уступает 1-3 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– На протяжении многих промежутков именно этого матча «Адмирал» играл первым номером против «Ак Барса». Были ли от вас какие-то эмоциональные наставления до матча, что именно сегодняшняя игра будет носить переломный характер во всей серии?

– Я знаю, как работать в плей-офф. Никаких лишних эмоций команде не показываю. Мы играем весь год, делаем весь год одно и то же.

Поэтому лишний раз я ребятам ничего не говорю. Они все знают, как играть. Лишний раз я ничего не накручиваю, лишний раз я ничего не говорю. Надо выходить и играть.

– Вы были оптимистичны после двух поражений в Казани, обещали, что дадите бой. Оптимизм у вас сохраняется при 1-3 и поездке в Казань?

– Подождите два дня и увидите, – сказал главный тренер «Адмирала».