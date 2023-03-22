Тамбиев об оптимизме при 1-3 с «Ак Барсом»: «Подождите два дня и увидите. Ребята в «Адмирале» знают, как играть»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев ответил, есть ли у него оптимизм перед пятым матчем с «Ак Барсом».

«Адмирал» проиграл казанской команде (1:2 ОТ) в четвертом матче и уступает 1-3 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– На протяжении многих промежутков именно этого матча «Адмирал» играл первым номером против «Ак Барса». Были ли от вас какие-то эмоциональные наставления до матча, что именно сегодняшняя игра будет носить переломный характер во всей серии?

– Я знаю, как работать в плей-офф. Никаких лишних эмоций команде не показываю. Мы играем весь год, делаем весь год одно и то же.

Поэтому лишний раз я ребятам ничего не говорю. Они все знают, как играть. Лишний раз я ничего не накручиваю, лишний раз я ничего не говорю. Надо выходить и играть.

– Вы были оптимистичны после двух поражений в Казани, обещали, что дадите бой. Оптимизм у вас сохраняется при 1-3 и поездке в Казань?

– Подождите два дня и увидите, – сказал главный тренер «Адмирала».

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15 комментариев

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Rus2142rus
Клоун !🤡 Знают они…😅
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Валерий Асанов
Спасибо ТРЕНЕР. Ждём и Верим!!!
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ЧакЧак
получите 6-1 в Казани !
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MaaRek
Ответ Sever12
Посмотрим как вы петь будите с равным соперником, имейте уважение, это команда которой вообще последние место пророчили....
С равным проще будет. Вспоминая последний чемпионский плей-офф Амур сложнее всего был, очень неудобно играли. Зато потом катком по Металлургу, Трактору, ЦСКА прошлись отдав всего 2 игры за 3 серии
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АК БАРС АЛГА
Ответ Sever12
Посмотрим как вы петь будите с равным соперником, имейте уважение, это команда которой вообще последние место пророчили....
Так пускай этот по делу говорит а не просто так болоболит. Тогда и уважения придёт по тихому
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ Alex9999995
Мюнхаузен!
Так тот на ядре летал, а этого на шайбе катают. Он вообще хоккеистом был, что то не слышал про такого игрока в союзном хоккее.
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Sever12
Ответ АК БАРС АЛГА
Он че реально дурачок или прикидываеться этот тамбиев
Посмотрим как вы петь будите с равным соперником, имейте уважение, это команда которой вообще последние место пророчили....
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ Волк16
опять понты) АРТИСТ!!!)))
Громкими заявами своих пацанов подставляет. Наши в конце третьего периода должны были решать судьбу игры. Адмирал уже стоял, но до овера дотянули. Воротчик хорош конечно у них.
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Sever12
Да молодец Тамбиев, правельно делает, качает духом всех, да конечно шансов мало, но а что надо говорить то, искать причины и ссылаться на количество мастеров, он не ноет, а все правильно говорит. Во всяком случае небыло еще не команды с 7го места во втором раунде не тренера с ВХЛ который бы так стартанул ещё и с такой командой.
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Домингес Казань
дайте человеку попиарится,у него такой возможности долго еще не будет
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ильхам ахметзянов
че интересно он будет ныть и придумывать в пятницу после вылета.....скромнее нужно быть..
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АК БАРС АЛГА
Он че реально дурачок или прикидываеться этот тамбиев
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daniya
А ты знаешь, как болтать
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Волк16
опять понты) АРТИСТ!!!)))
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Alex9999995
Мюнхаузен!
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