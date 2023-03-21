Науменков подписал 2-летний контракт с «Салаватом» с зарплатой 60 млн рублей в год

Теги Салават Юлаев КХЛ Михаил Науменков Спорт-Экспресс Хоккей

«Салават Юлаев» подтвердил продление контракта с Михаилом Науменковым.

Уфимский клуб подписал соглашение с 30-летним защитником на два года.

Годовая зарплата Науменкова составит 60 миллионов рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне хоккеист провел 65 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 24 (8+16) очка при нейтральной полезности, 45 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:43.

В плей-офф на его счету 6 игр и 4 (1+3) балла при полезности «минус 5».

Науменков перешел в «Салават Юлаев» в 2020 году.

17 комментариев

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usenko
Еще одно свидетельство того, что потолок зарплат можно, да даже нужно снижать в нынешних реалиях. А вот лимит легионеров уменьшать не стоит. Чем больше игроков на рынке, без учёта их паспорта, тем лучше. Иначе средние игроки и будут получать завышенные зп, из-за наличия нужного паспорта
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Венер Кучербаев
тут пишут, что нападающий Бывальцев, у которого очков в 1,5 раза больше, с Авто подписался на 55 млн. вот индикатор. и то, я думаю, миллионов пять переплатили. а то и десять.
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Венер Кучербаев
Ответ GreenMachine
Это переплата 30 млн., ибо дороже его никто не купил бы
ну вот там капитан Нижнекамска Воробьев, защитник-домосед, который очки не набирает, но много блокирует, 35 млн просит. и ведь 100% найдёт. поэтому для Миши 40-45 это было бы нормально. подчёркиваю - по состоянию нынешнего рынка. понятно, что в Европе это было бы максимум 300.000 евро.
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Sever12
Что то последние новости о контактах какая-то дич, 50-60 весьма средним игрокам, лимит начинает работать...
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цэсемьэр
Ответ Rialto
Жесть, Баширов совсем поехал башкой...
это он наконец нашёл как читать комментарии в телеграм-канале и начал тратить деньги😆
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mihany12
Игрок норм, но 60 в нынешних реалиях … если за 2 года еще понятно, было 45 подняли до 60… цирк
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GreenMachine
Ответ Венер Кучербаев
если реально 60 млн, то это переплата 15-20 млн. с одной стороны, он достаточно результативный, но в обороне слишком уж много поивозит и ошибается.
Это переплата 30 млн., ибо дороже его никто не купил бы
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GreenMachine
Ответ цэсемьэр
судя по статистике, 60 на два года было бы более подходящим.
Ну за 2 года то бог с ним, пусть косячит, но за 60 в год....
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Rialto
Жесть, Баширов совсем поехал башкой...
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Венер Кучербаев
если реально 60 млн, то это переплата 15-20 млн. с одной стороны, он достаточно результативный, но в обороне слишком уж много поивозит и ошибается.
+4
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цэсемьэр
Ответ GreenMachine
Больные что-ли? Какие 60 в год?
судя по статистике, 60 на два года было бы более подходящим.
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Айсар Сайфутдинов
Это ему столько за шайбу в свои ворота?
+5
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Марат Акулов
Ответ цэсемьэр
60 в год - солидно. такой хороший защитник?
😁
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Марат Акулов
Ответ цэсемьэр
60 в год - солидно. такой хороший защитник?
Ох... льный
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цэсемьэр
60 в год - солидно.
такой хороший защитник?
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GreenMachine
Больные что-ли? Какие 60 в год?
+6
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Darkhan Darkhan
ГМ Салавата идиот
+5
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+5
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