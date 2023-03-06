Кудашов после победы 3:0: «Сколько забило «Динамо», а сколько «Торпедо»? Кто в атакующий хоккей играет?»

Теги Торпедо Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Алексей Кудашов рассказал о победе над «Торпедо» в третьем матче серии Кубка Гагарина.

Московское «Динамо» обыграло нижегородскую команду со счетом 3:0 и вышло вперед в серии – 2-1.

– За счет чего не дали атакующему потенциалу «Торпедо» сработать на полную мощность?

– В первую очередь сегодня мы играли в атакующий хоккей.

– «Торпедо» использует терминологию «болото» и «выстраивание забора» в отношении игры «Динамо». Вас это как-то задевает?

– Нет.

– Сколько в этих высказываниях правды?

– Сколько сегодня забило «Динамо», а сколько «Торпедо»? Кто в атакующий хоккей, получается, играет? Эта полемика для журналистов. Наше дело – играть.

– Ключевым моментом стала игра на пятаке. Как на чужом, так и под своими воротами сыграли внимательно. Насколько согласны с такой точкой зрения?

– Согласен. Все правильно сказали.

«Торпедо» и с пятака забивало, и много моментов создали, да они и сегодня пытались отличиться на пятаке. Естественно, все голы забиваются с пятака. Мы делали акценты и перед прошлой игрой, и перед сегодняшней.

Я уверен, что и дальше так будет продолжаться. В хоккее вообще если выигрываешь пятак, выигрываешь игру, – сказал главный тренер московского «Динамо».

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6 комментариев

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Dyman
Отлично сыграли сегодня!
+1
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Саша Чугунков
Кудашов красава, все красиво и поделу!!! Динамо на пятаке просто топчики!!
+2
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Илья Илья
Ответ barbarian1991
О, Авангард сегодня 4 шайбы с 14 бросков забил, ещё более атакующий хоккей, чем у Динамо
С 12))
0
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0
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barbarian1991
О, Авангард сегодня 4 шайбы с 14 бросков забил, ещё более атакующий хоккей, чем у Динамо
+5
-1
+4
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Раменки за Динамо
Серия длинная, может и Торпедо болотом оказаться.
0
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Дядя Федор Макларен
Красавчик, Николаич. Умыл журналюгу))
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