Кудашов после победы 3:0: «Сколько забило «Динамо», а сколько «Торпедо»? Кто в атакующий хоккей играет?»

рассказал о победе над « » в третьем матче серии Кубка Гагарина.

Московское «Динамо» обыграло нижегородскую команду со счетом 3:0 и вышло вперед в серии – 2-1.

– За счет чего не дали атакующему потенциалу «Торпедо» сработать на полную мощность?

– В первую очередь сегодня мы играли в атакующий хоккей.

– «Торпедо» использует терминологию «болото» и «выстраивание забора» в отношении игры «Динамо». Вас это как-то задевает?

– Нет.

– Сколько в этих высказываниях правды?

– Сколько сегодня забило «Динамо», а сколько «Торпедо»? Кто в атакующий хоккей, получается, играет? Эта полемика для журналистов. Наше дело – играть.

– Ключевым моментом стала игра на пятаке. Как на чужом, так и под своими воротами сыграли внимательно. Насколько согласны с такой точкой зрения?

– Согласен. Все правильно сказали.

«Торпедо» и с пятака забивало, и много моментов создали, да они и сегодня пытались отличиться на пятаке. Естественно, все голы забиваются с пятака. Мы делали акценты и перед прошлой игрой, и перед сегодняшней.

Я уверен, что и дальше так будет продолжаться. В хоккее вообще если выигрываешь пятак, выигрываешь игру, – сказал главный тренер московского « ».