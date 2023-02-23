Линдхольм стал 8-м действующим игроком из Швеции с 500 очками в НХЛ

Теги Калгари НХЛ Патрик Хернквист Ларс Никлас Бэкстрем Виктор Хедман рекорды Эрик Карлссон Габриэль Ландескуг Мика Зибанежад Филип Форсберг Элиас Линдхольм Хоккей

Элиас Линдхольм набрал 500-е очко в НХЛ в матче с «Аризоной» (6:3).

Нападающий «Калгари» забил гол и сделал передачу. Теперь на его счету 500 (198+302) баллов в 719 играх в лиге.

Линдхольм стал восьмым действующим игроком из Швеции, достигшим этой отметки.

Ранее это удалось Филипу Форсбергу (511), Патрику Хернквисту (543), Габриэлю Ландескугу (571), Мике Зибанежаду (575), Виктору Хедману (641), Эрику Карлссону (736) и Никласу Бэкстрему (1019).

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fedosss08
Ответ Крамбопулос Майкл
Речь об Действующих хоккеистов
А сколько наших действующих?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крамбопулос Майкл
Ответ Dr Gonzo
Для сравнения наших с 500+ очками 22. В этом сезоне станет 23. Добавится Кузнецов. Так что для такой толпы шведов всего 8-й это очень скромно.
Речь об Действующих хоккеистов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dr Gonzo
Для сравнения наших с 500+ очками 22. В этом сезоне станет 23. Добавится Кузнецов. Так что для такой толпы шведов всего 8-й это очень скромно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Вот это и в правду,странная статистика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий