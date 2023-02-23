Линдхольм стал 8-м действующим игроком из Швеции с 500 очками в НХЛ
Элиас Линдхольм набрал 500-е очко в НХЛ в матче с «Аризоной» (6:3).
Нападающий «Калгари» забил гол и сделал передачу. Теперь на его счету 500 (198+302) баллов в 719 играх в лиге.
Линдхольм стал восьмым действующим игроком из Швеции, достигшим этой отметки.
Ранее это удалось Филипу Форсбергу (511), Патрику Хернквисту (543), Габриэлю Ландескугу (571), Мике Зибанежаду (575), Виктору Хедману (641), Эрику Карлссону (736) и Никласу Бэкстрему (1019).
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