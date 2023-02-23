Линдхольм стал 8-м действующим игроком из Швеции с 500 очками в НХЛ

набрал 500-е очко в в матче с «Аризоной» (6:3).

Нападающий « » забил гол и сделал передачу. Теперь на его счету 500 (198+302) баллов в 719 играх в лиге.

Линдхольм стал восьмым действующим игроком из Швеции, достигшим этой отметки.

Ранее это удалось (511), (543), Габриэлю Ландескугу (571), Мике Зибанежаду (575), Виктору Хедману (641), Эрику Карлссону (736) и Никласу Бэкстрему (1019).