«Рианна 👑». Форвард «Калгари» Коулмэн о выступлении беременной певицы в перерыве Супербоула
Нападающий «Калгари» Блэйк Коулмэн назвал певицу Рианну королевой.
Рианна выступила в перерыве Супербоула, который прошел на арене State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона.
Певица появилась на сцене впервые после пятилетнего перерыва и исполнила отрывки из главных хитов. Стоить отметить, что Рианна выступала беременной вторым ребенком. 3 мая 2022-го у Рианны и американского рэпера ASAP Rocky родился сын.
Коулмэн прокомментировал выступление певицы в твиттере: «Рианна 👑».
Рианна выступила в перерыве Супербоула и сообщила о второй беременности
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