«Рианна 👑». Форвард «Калгари» Коулмэн о выступлении беременной певицы в перерыве Супербоула

Теги Калгари НХЛ Супербоул НФЛ Рианна соцсети Блэйк Коулмэн музыка Хоккей

Нападающий «Калгари» Блэйк Коулмэн назвал певицу Рианну королевой.

Рианна выступила в перерыве Супербоула, который прошел на арене State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона.

Певица появилась на сцене впервые после пятилетнего перерыва и исполнила отрывки из главных хитов. Стоить отметить, что Рианна выступала беременной вторым ребенком. 3 мая 2022-го у Рианны и американского рэпера ASAP Rocky родился сын.

Коулмэн прокомментировал выступление певицы в твиттере: «Рианна 👑».

Рианна выступила в перерыве Супербоула и сообщила о второй беременности

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий