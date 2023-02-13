«Рианна 👑». Форвард «Калгари» Коулмэн о выступлении беременной певицы в перерыве Супербоула

Нападающий « » назвал певицу Рианну королевой.

Рианна выступила в перерыве Супербоула, который прошел на арене State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона.

Певица появилась на сцене впервые после пятилетнего перерыва и исполнила отрывки из главных хитов. Стоить отметить, что Рианна выступала беременной вторым ребенком. 3 мая 2022-го у Рианны и американского рэпера ASAP Rocky родился сын.

Коулмэн прокомментировал выступление певицы в твиттере: «Рианна 👑».

Рианна выступила в перерыве Супербоула и сообщила о второй беременности