Василевский-старший про Кареева: «Пациент пока болен, ему тяжело адаптироваться к хоккею «Салавата». Может, он обижен на кого-то, кто-то ему должен или еще чего»

Андрей Василевский-старший высказался об игре голкиперов и .

– Когда я только узнал, что образуется такая пара, то сразу испытал положительные эмоции. Подумал, что сильнейшая пара в лиге будет. Но сезон так не показал.

Кареев где-то на личных мотивах здорово сыграл, но не с сильными командами. Может, и пару сильных зацепил. В общем, более надежным выглядит Ежов. И это считаю не только я, но и тренеры. Илья оставляет команду в игре. Да, бывают ошибки. Но у кого их нет? Я изначально ставил Ежова выше Кареева. Он в любой комбинации атаки на его ворота более готов, чем Кареев.

– В чем минусы Кареева?

– Он в своей детской команде вырос глубоко вторым вратарем. Там играл Иван Налимов, тоже хороший вратарь. Может, у него и остался комплекс второго.

Да, он уехал в Финляндию. Но не забывайте, что финны очень строго обороняются. У них есть этот заготовленный конверт в виде четырехугольника, которым они держат поле. А из конверта бросайте – ради Бога. Для вратаря это несложные броски. Да, может, есть контратаки, но, в основном, так не делается.

И вот Кареев опять попадает в команду, которая проповедует другой хоккей, и ему очень тяжело к этому адаптироваться.

Может, он обижен на кого-то, кто-то ему должен или еще чего. Надо с этого начинать. А Ежову в этом плане проще, он пуд соли съел с командами, понял, как все решать. Все от него зависит.

Он в себе должен разобраться, еще раз покопаться, перезагрузиться. Да, у него хорошие данные, видение игры. Но дальше-то что? Надо быть командным игроком, а не единоличным. Есть единоборства, легкая атлетика и так далее. А это хоккей – самый быстрый командный вид спорта. А такое впечатление, что он придерживается позиции, будто он один, а команда так.

Я говорю так, потому что сам через это прошел. Были моменты, когда я ставил себя выше, а, оказывается, совсем не так все. Когда перезагружался, то лучше все проходило и побед больше было.

– Может ли при таком подходе «Салават» потерять Кареева, который не захочет продлевать контракт?

– Пока лично я не вижу в нем ничего такого особенного. И как вратарь, и как ветеран игры, и как тренер вратарей. В общем, нет у него такого стержня. А уже все, 29 лет ему будет в этом году. А дальше будут молодые вратари наступать. Надо призадуматься над этим.

Но, повторюсь, что ни команда, ни менеджмент, ни тренеры пока не увидели в нем командного игрока. Но я просто констатирую, что пациент пока болен, – приводит слова тренера школы « » «Бизнес Online».