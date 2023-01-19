Максим Кузнецов о ситуации с Проворовым: «Спорт должен быть пропагандой здорового образа жизни, а не BLM и ЛГБТ»

Теги Филадельфия Максим Кузнецов 1977 НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Максим Кузнецов отреагировал на отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Клуб молодец, что он его к этому не принуждал. Это выбор Ивана.

Спорт должен быть спортом, пропагандой здорового образа жизни, а не каких-то там проявлений BLM, ЛГБТ и т. д., и т. п.

На самом деле человек волен в своем выборе, он может делать все, что он хочет, тем более в свободной стране. Единственное, что, наверное, личная жизнь на то она и личная, чтобы ее держать в себе, а не ходить и кричать: «Я такой-то, давайте жить, как я живу!» – сказал экс-защитник «Детройта». 

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3 комментария

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Александр Невский
Ответ NoWar
А чем гомосексуализм не здоровый образ жизни? Сколько не видел геев почти все они подтянутые, стройные со спортивными фигурами.
Так и тоже гей подтянутый .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
urloff
До Кожевникова не дозвонились?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
А чем гомосексуализм не здоровый образ жизни? Сколько не видел геев почти все они подтянутые, стройные со спортивными фигурами.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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