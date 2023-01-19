Максим Кузнецов о ситуации с Проворовым: «Спорт должен быть пропагандой здорового образа жизни, а не BLM и ЛГБТ»

отреагировал на отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Клуб молодец, что он его к этому не принуждал. Это выбор Ивана.

Спорт должен быть спортом, пропагандой здорового образа жизни, а не каких-то там проявлений BLM, ЛГБТ и т. д., и т. п.

На самом деле человек волен в своем выборе, он может делать все, что он хочет, тем более в свободной стране. Единственное, что, наверное, личная жизнь на то она и личная, чтобы ее держать в себе, а не ходить и кричать: «Я такой-то, давайте жить, как я живу!» – сказал экс-защитник «Детройта».

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ