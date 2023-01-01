Шумаков не полетел на выезд с минским «Динамо» по медицинским показаниям

Теги травмы Денис Мосалев Динамо Минск КХЛ Артем Демков Сергей Шумаков Илья Сушко Сергей Сапего Егор Клавдиев Хоккей

Нападающий минского «Динамо» Сергей Шумаков не полетел с командой на выезд.

Он остался в Минске по медицинским показаниям.

Шумаков подписал контракт с минским «Динамо» 21 декабря. Он провел 3 матча в составе клуба, не набрав очков.

«Минское «Динамо» отправилось на дальний выезд. Впереди матчи с «Амуром», «Адмиралом», «Сибирью».

В Минске по медицинским показаниям остались Сергей Шумаков, Артем Демков, Илья Сушко, Денис Мосалев, Сергей Сапего, Егор Клавдиев», – говорится в сообщении клуба.

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