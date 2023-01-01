Шумаков не полетел на выезд с минским «Динамо» по медицинским показаниям

Нападающий минского « » не полетел с командой на выезд.

Он остался в Минске по медицинским показаниям.

Шумаков подписал контракт с минским «Динамо» 21 декабря. Он провел 3 матча в составе клуба, не набрав очков.

«Минское «Динамо» отправилось на дальний выезд. Впереди матчи с «Амуром», «Адмиралом», «Сибирью».

В Минске по медицинским показаниям остались Сергей Шумаков, , Илья Сушко, , Сергей Сапего, Егор Клавдиев», – говорится в сообщении клуба.