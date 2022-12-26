Шумаков о переходе в минское «Динамо»: «Долго не думал, сразу согласился. Потихонечку вливаюсь в коллектив»

прокомментировал свой переход в минское «Динамо».

– Рады видеть тебя в «Динамо». Раньше бывал в Минске? Что удавалось посмотреть?

– Да, играл здесь много раз. Но не удавалось что-то посмотреть. Так что все впереди.

– Приглашение в минское «Динамо». Какая реакция?

– Долго не думал, сразу согласился. Знаю, что хорошая команда и хороший тренер. Ребята помогают. Пару игроков я уже знал.

– Как атмосфера в раздевалке, на раскатке?

– Все хорошо! Веселые ребята, подбадривают, помогают. Все в рабочем режиме.

– То есть ты уже влился в коллектив?

– Да, потихонечку вливаюсь.

– У команды пять поражений подряд. Что нужно поправить, что прервать серию?

– Нужно реализовать свои голевые моменты, а остальное все будет. Игра у нас есть. Над реализацией нужно поработать, и будут голы и победы, – сказал нападающий минского « ».