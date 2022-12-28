«Авангард» продлил контракт с Буше до 2024 года. Он идет 3-м в гонке снайперов КХЛ с 22 шайбами

« » продлил контракт с форвардом до 2024 года.

Клуб официально объявил, что новое соглашение с нападающим будет действовать до завершения сезона-2023/24.

29-летний американец набрал 36 (22+14) очков в 42 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

Он является вторым бомбардиром омского клуба (уступая 1 балл Владимиру Ткачеву) и идет третьим в гонке снайперов лиги с 22 шайбами – впереди только Брукс Мэйсек из «Автомобилиста» (27) и Дмитрий Яшкин из СКА (24).

Ранее сообщалось, что зарплата Буше по новому контракту с «Авангардом» составит 95 миллионов рублей за сезон. Еще 59 млн составляют бонусы.

Нападающий вернулся в «Авангард» перед этим сезоном на фоне секс-скандала. Он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления Буше было 17 лет.