Агент Буше о контракте с «Авангардом»: «Идут активные переговоры, но определенных результатов пока нет»
Агент Алеша Пилко рассказал о ходе переговоров о контракте Рида Буше с «Авангардом».
Ранее председатель совета директоров клуба Александр Крылов сообщил, что «Авангард» договорился с Буше о продлении соглашения.
«Сейчас идут активные переговоры о новом контракте, но определенных результатов пока нет.
Рид Буше – один из лучших бомбардиров в КХЛ, поэтому он застуживает достойный контракт. Пока процесс на стадии переговоров.
Конечно, если к определенному сроку не будет результата, то Рид Буше после сезона станет неограниченно свободным агентом», – сказал агент Буше.
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