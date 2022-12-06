Агент Буше о контракте с «Авангардом»: «Идут активные переговоры, но определенных результатов пока нет»

Агент Алеша Пилко рассказал о ходе переговоров о контракте Рида Буше с «Авангардом».

Ранее председатель совета директоров клуба Александр Крылов сообщил, что «Авангард» договорился с Буше о продлении соглашения.

«Сейчас идут активные переговоры о новом контракте, но определенных результатов пока нет.

Рид Буше – один из лучших бомбардиров в КХЛ, поэтому он застуживает достойный контракт. Пока процесс на стадии переговоров.

Конечно, если к определенному сроку не будет результата, то Рид Буше после сезона станет неограниченно свободным агентом», – сказал агент Буше.