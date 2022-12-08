Оклад Буше по новому контракту с «Авангардом» – 95 млн рублей за сезон. Еще 59 млн можно получить бонусами (Metaratings)

Стали известны финансовые подробности нового контракта Рида Буше с «Авангардом».

Клуб договорился с нападающим о продлении соглашения на год.

По данным Metaratings, окладная часть составит 95 млн рублей за сезон. Также в контракте игрока предусмотрена бонусная часть за очки и попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ – суммарно 59 млн рублей.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Буше провел 37 матчей и набрал 36 (22+14) очков.