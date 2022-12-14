Овечкин – партнерам после 800-й шайбы: «Без вас, парни, я бы никогда не достиг этих цифр. Это грандиозно!»
Александр Овечкин поблагодарил партнеров после матча с 800-й шайбой в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3). Третий гол в ворота Петра Мразека стал для него 20-м в сезоне и 800-м в карьере в НХЛ.
Овечкин – 3-й игрок в истории лиги, забросивший 800 шайб. Больше лишь у Уэйна Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Без вас, парни, я бы никогда не достиг этих цифр. Это грандиозно! Для хоккея, для нашего клуба.
Очевидно, я очень счастлив достичь этой отметки с вами, парни. Это что-то особенное. Давайте продолжать в том же духе!» – сказал Овечкин в раздевалке после игры, когда партнеры вручили ему приз, предназначенный для лучшего игрока матча.
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