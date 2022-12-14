Овечкин о 800-й шайбе в НХЛ: «Быть рядом с Горди Хоу – лучшая компания, которую только можно представить, когда начинаешь играть»

высказался о своей 800-й шайбе в .

Капитан достиг юбилейной отметки, сделав хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3).

До него 800+ шайб забросили только два игрока – Уэйн Гретцки (894) и (801).

«Это было здорово. В первых двух моментах были хорошие отскоки, в моменте с третьим голом Манта сделал отличную передачу, мне оставалось только попасть в ворота.

Это огромное число. Быть рядом с Горди Хоу – это лучшая компания, которую только можно представить, когда начинаешь играть в хоккей.

Восемьсот шайб, и я третий, кому удалось столько забросить. Без моих партнеров, без поддержки клуба, болельщиков, моей семьи я никогда бы не достиг этой отметки и не рассуждал бы сейчас обо всем этом», – сказал Овечкин.

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