Овечкин о 800-й шайбе в НХЛ: «Быть рядом с Горди Хоу – лучшая компания, которую только можно представить, когда начинаешь играть»
Александр Овечкин высказался о своей 800-й шайбе в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» достиг юбилейной отметки, сделав хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3).
До него 800+ шайб забросили только два игрока – Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Это было здорово. В первых двух моментах были хорошие отскоки, в моменте с третьим голом Манта сделал отличную передачу, мне оставалось только попасть в ворота.
Это огромное число. Быть рядом с Горди Хоу – это лучшая компания, которую только можно представить, когда начинаешь играть в хоккей.
Восемьсот шайб, и я третий, кому удалось столько забросить. Без моих партнеров, без поддержки клуба, болельщиков, моей семьи я никогда бы не достиг этой отметки и не рассуждал бы сейчас обо всем этом», – сказал Овечкин.
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