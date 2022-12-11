Щитов о «Сочи»: «Хоккей отвратительный, вратарская бригада – полный ужас. Клуб должен быть самостоятельным – мы видим, что сотрудничают со СКА»

поделился мыслями о проблемах в этом сезоне КХЛ.

– Много говорилось о проблемах «Сочи». Как уже на следующий сезон можно исправить ситуацию в клубе?

– «Сочи» приближается к историческому антирекорду КХЛ по очкам. Набрали молодых ребят из ступинского «Капитана» и развития у ребят не видно.

Бросается в глаза слабое катание защитников. Ребята просто не готовы к тому, чтобы конкурировать с другими командами, и уровню КХЛ соответствует лишь несколько хоккеистов.

Вратарская бригада – полный ужас. Команда, которая находится в городе-курорте, должна показывать интересную игру, чтобы привлекать отдыхающих. А хоккей там отвратительный.

Сергей Светлов ничего не может сделать, просто не вытягивает. Возможно, ему не хватает хорошего помощника. Там нужно полностью изменить подход – и в плане менеджмента, и в плане подбора игроков.

«Сочи» должен быть самостоятельной организацией. Мы видим, что клуб сотрудничает со и, если кого из игроков надо, то отдают, забирают, – сказал бывший защитник «Сочи».

Южане занимают последнее место в таблице Западной конференции в текущем сезоне Фонбет чемпионата .