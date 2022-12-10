«Аризона» впервые с 2010 года обыграла «Бостон» за счет гола Крауза на 59:46. Серия из 19 побед «Брюинс» прервалась
«Аризона» впервые с 2010 года обыграла «Бостон».
«Койотис» взяли верх над «Брюинс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Автором победной шайбы стал форвард Лоусон Крауз, отличившийся за 14 секунд до завершения третьего периода.
Таким образом, завершилась серия побед «Бостона» над «Финиксом» и «Аризоной», состоявшая из 19 матчей подряд.
Более длинная серия побед над одним соперником в истории НХЛ была только у «Монреаля», обыгравшего «Вашингтон» 23 раза подряд (с 1974 по 1978 годы, при этом в лиге тогда не было овертаймов и буллитов).
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