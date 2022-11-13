Каспарайтис сравнил Кубок мира по хоккею без России с футбольным ЧМ без Бразилии

прокомментировал решение НХЛ перенести проведение Кубка мира.

Лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

По мнению олимпийского чемпиона, перенос Кубка мира связан с желанием НХЛ и профсоюза ее игроков проводить турнир с участием российских спортсменов.

«Это одна из главных причин переноса, потому что сборная России является одной из ведущих команд в мире, и Кубок мира без нее был бы, как чемпионат мира [по футболу] – без сборной . Я надеюсь, что это все кончится и все вернется на свои места.

В хоккее нет столько много держав, которые могли бы заменить другие сборные, и без одной из главных команд, являющейся фаворитом, такой престижный турнир был бы неинтересен.

Это все равно что проводить Кубок мира без канадцев. Еще одной причиной переноса на год можно допустить как раз то, что есть надежда на возвращение мира», – сказал бывший игрок клубов .